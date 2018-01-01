Захарченко приказал готовить "боевых резервистов" для "ДНР"

Видимо, главарю боевиков по-прежнему не дают покоя лавры военачальника.
Об этом свидетельствует обнародованное "Советом министров ДНР" распоряжение главаря группировки Александра Захарченко "О проведении учебных военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе".
Такие меры объясняют необходимостью сформировать "резерв в период нарастания военной угрозы".
Кроме того, "местные власти" обязали наладить работу с военкоматами и работодателями, которые должны сохранить рабочие места за призванными на сборы.
Вплоть до 28 апреля "Минобороны ДНР" подаст расчеты компенсации участникам "военных сборов", а до 30 апреля "Минфин" должен полностью профинансировать их.
Напомним, ранее Захарченко хвастался укладкой асфальта прямо в лужи.