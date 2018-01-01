Захарченко приказал готовить "боевых резервистов" для "ДНР"

Видимо, главарю боевиков по-прежнему не дают покоя лавры военачальника.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко nahnews.org

На временно оккупированных районах Донетчины боевики группировки "ДНР" возобновили подготовку боевого резерва.

Об этом свидетельствует обнародованное "Советом министров ДНР" распоряжение главаря группировки Александра Захарченко "О проведении учебных военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе".

Такие меры объясняют необходимостью сформировать "резерв в период нарастания военной угрозы".

Кроме того, "местные власти" обязали наладить работу с военкоматами и работодателями, которые должны сохранить рабочие места за призванными на сборы.

Вплоть до 28 апреля "Минобороны ДНР" подаст расчеты компенсации участникам "военных сборов", а до 30 апреля "Минфин" должен полностью профинансировать их.

Напомним, ранее Захарченко хвастался укладкой асфальта прямо в лужи.