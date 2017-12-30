Захвативший отделение почты в Харькове может выдвинуть требование по обмену заложниками на Донбассе

Полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения.
Об этом начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил в эфире "112 Украина".
По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.
"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", — добавил Бех.
В то же время корреспондент "УП" с места событий сообщает, что полиция проверяет людей, которые собрались возле почтового отделения.
Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.
Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках 9 взрослых и двое детей.