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"Закарпатье - Украина". В Раде прокомментировали поездку футболистов на "чемпионат сепаратистов"

Сегодня, 07:48

По поводу сложившейся ситуации высказался нардеп от "БПП" Иван Спориш.

Футбольный матч
Футбольный матч 24 Канал
Участие команды футболистов из Закарпатской области в "чемпионате мира" для "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий" - обычные слухи.

Такую информацию предал огласке портал "Обозреватель" со ссылкой на нардепа из фракции "БПП" и члена комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Ивана Спориша.

"Я не думаю, что с Закарпатья подтвердится эта информация. То, что подтвердится: Приднестровье, "ДНР","ЛНР", Абхазия. По Закарпатью я больше, чем уверен, что это просто слухи, вот увидите, что оно все развеется", − заявил он.

По мнению Спориша, Закарпатская область является неотъемлемой частью Украины. "Я знаю, что Закарпатье было, есть и будет Украиной, разве что немного нагнетает обстановку Венгрия. Но оно этим и закончится - разговорами и политическими заявлениями, и все", − резюмировал он.

Напомним, информация о том, что закарпатские футболисты отправились на "чемпионат мира для сепаратистов"  появилась накануне.

 

 

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Теги:  
Украина, Закарпатье, футбол, сепаратисты, ДНР, ЛНР, Абхазия, Приднестровье, Иван Спориш
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