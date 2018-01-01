"Закарпатье - Украина". В Раде прокомментировали поездку футболистов на "чемпионат сепаратистов"

По поводу сложившейся ситуации высказался нардеп от "БПП" Иван Спориш.

Футбольный матч 24 Канал

Участие команды футболистов из Закарпатской области в "чемпионате мира" для "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий" - обычные слухи.

Такую информацию предал огласке портал "Обозреватель" со ссылкой на нардепа из фракции "БПП" и члена комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Ивана Спориша.

"Я не думаю, что с Закарпатья подтвердится эта информация. То, что подтвердится: Приднестровье, "ДНР","ЛНР", Абхазия. По Закарпатью я больше, чем уверен, что это просто слухи, вот увидите, что оно все развеется", − заявил он.

По мнению Спориша, Закарпатская область является неотъемлемой частью Украины. "Я знаю, что Закарпатье было, есть и будет Украиной, разве что немного нагнетает обстановку Венгрия. Но оно этим и закончится - разговорами и политическими заявлениями, и все", − резюмировал он.

Напомним, информация о том, что закарпатские футболисты отправились на "чемпионат мира для сепаратистов" появилась накануне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram