Законопроект 6688 о блокировке сайтов писался и редактировался на пиратском "ворде" - СМИ

Кстати, несмотря на то, что закон должны были рассмотреть 5 июля, в сегодняшний список на рассмотрение он даже не попал.

"Ворд", в котором писали текст закона - пиратский

Как рассказал блогер Петро Нек, ему захотелось зайти насайт Верховной Рады и скачать там оригинал законопроекта, чтобы самому его почитать и попробовать вникнуть.

Уже привычно интересу для блогер посмотрел, кто создавал документ и кто редактировал - Microsoft Word по умолчанию пишет данные, указанные при установке программы.

И вот тут блогера поджидал сюрприз - оказалось, что документ создавался на пиратской версии Word.

"Вы можете просто загуглить SPecialiST RePack и увидите результаты. Об авторе Don Mare я ничего не нашел, кроме того, что это рыбный магазин", - пишет Петро Нек.

Блогер "выпал в осадок" от полного несоответствия содержания и формы: т.е. нардепы и их помощники качают непонятно откуда взломанные пиратские программы, используют их, хотя это небезопасно, а потом выдвигают законопроекты, которые якобы должны позаботиться о кибербезопасности государства.

"Установления депутатами или их помощниками ломаных пиратских программ может нести большую угрозу кибербезопасности страны чем сайты, ведь есть случаи, когда в ломаные версии устанавливаются трояны, кейлоггеры, и тому подобное", - написал он.

Кстати, несмотря на то, что закон должны были рассмотреть 5 июля, в сегодняшний список на рассмотрение он даже не попал.

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Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект №6688, который позволит СБУ блокировать сайты без суда в целях национальной безопасности.

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