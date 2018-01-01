"Законопроект" Порошенко по ЛГБТ оказался розыгрышем: евродепутат рассказала подробности

Хармс извинилась за невольную дезинформацию.

Ребекка Хармс

Депутат Европарламента Ребекка Хармс, сообщившая, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит законопроект по ЛГБТ , заявила, что стала жертвой дезинформации.

Так она прокомментировала свою телефонную беседу с неизвестным, назвавшимся главой Администрации президента Игорем Райниным и сообщившим, что Порошенко намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Об этом она написала в Twitter после опровержения АП факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента (...) Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - написала Хармс.

Ранее Ребекка Хармс заявила, что Петр Порошенко якобы на следующей неделе представит в Верховную Раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества, разработанный в соответствии с европейскими стандартами.

В то же время "Интерфаксу" в АП заявили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с Хармс. "Никто из администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству на Банковой.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек.

По завершению его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!". Как рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, всего в акции приняли участие свыше 2 тысячи человек.

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