Замглавы Госрезерва назначен экс-министр Булатов

Булатов назначен на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Дмитрий Булатов

Бывший министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов назначен заместителем главы Государственного агентства резерва (Госрезерва).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по итогам конкурса Булатов назначен на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Также конкурсная комиссия определила победителем на должность руководителя аппарата Фонда государственного имущества Елену Спирину, а на должность руководителя секретариата уполномоченного Верховной Рады - Людмилу Левшу.

Булатов был одним из лидеров так называемого Автомайдана. В ходе массовых протестов в Украине в январе 2014 года он пропал. Его нашли неделю спустя в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. По словам Булатова, его избили, а также отрезали часть уха.

Булатов был министром спорта Украины с февраля по декабрь 2014 года. В 2015-2016 годах он участвовал в АТО на востоке Украины.

Назначение Булатова прокомментировал журналист Александр Дубинский. По его мнению, новую должность экс-министр получил неспроста.

"Аферист и экс-министр спорта Булатов, которого якобы похитили в период Майдана, и которого потом нашел и спас Порошенко - назначен замглавы Госрезерва. Считаю, что это логичный карьерный рост для человека, которого соратники по революционной деятельности обвиняли в краже пожертвований на Майдан. Петру Алексеевичу нужны сейчас "на кассе" надежные и проверенные люди. Время не спокойное! За всем нужен глаз да глаз. Не дай бог, чужие украдут", - пишет Дубинский в своем Telegram-канале.

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