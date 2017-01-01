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"Заработались". Депутаты из Оппоблока активнее других "прогуливали" Раду в 2017-м

Сегодня, 14:42

Такую информацию опубликовали представители "Комитета избирателей Украины".

Полупустая Рада
Зал Верховной Рады Униан
В число самых активных прогульщиков пленарных заседаний Верховной Рады в минувшем году стали "оппоблоковцы" − Дмитрий и Михаил Добкины, Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев,  Ефим Звягильский, Вадим Рабинович. 

Такую информацию опубликовали представители "Комитета избирателей Украины".

"Итак среди них − Евгений Бакулин (Оппоблок), Дмитрий Добкин (Оппоблок), Дмитрий Ярош (внефракционный), Михаил Добкин (Оппоблок), Виталий Чепинога (БПП), Геннадий Бобов ("Партия "Возрождение""), Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев (Оппоблок) и Александр Онищенко внефракционный)- заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Депутаты прогульщики
cvu.org.ua

По его словам, такой вывод в КИУ сделали на основе сведений о регистрации участия нардепов на заседаниях ВР.

Напомним, ранее эксперты дали прогноз по поводу того, поможет ли введение штрафов дисциплинировать нардепов-прогульщиков.
Теги:  
Украина, Рада, депутаты, Оппоблок
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