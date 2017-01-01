"Заработались". Депутаты из Оппоблока активнее других "прогуливали" Раду в 2017-м

Такую информацию опубликовали представители "Комитета избирателей Украины".
Такую информацию опубликовали представители "Комитета избирателей Украины".
"Итак среди них − Евгений Бакулин (Оппоблок), Дмитрий Добкин (Оппоблок), Дмитрий Ярош (внефракционный), Михаил Добкин (Оппоблок), Виталий Чепинога (БПП), Геннадий Бобов ("Партия "Возрождение""), Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев (Оппоблок) и Александр Онищенко внефракционный)- заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок.
По его словам, такой вывод в КИУ сделали на основе сведений о регистрации участия нардепов на заседаниях ВР.
Напомним, ранее эксперты дали прогноз по поводу того, поможет ли введение штрафов дисциплинировать нардепов-прогульщиков.