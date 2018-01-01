Заробитчане устроили коллапс на въезде в Украину накануне Пасхи

Значительное число граждан Украины, которые работают или учатся заграницей, возвращаются на пасхальные праздники домой.

Заробитчане заблокировали западную границу Украины dpsu.gov.ua

Перед празднованием Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину на западной границе появились очереди из автомобилей с заробитчанами

Такая ситуация сложилась из-за того, что значительное число граждан Украины, которые работают или учатся заграницей, возвращаются на пасхальные праздники домой, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"В частности, по состоянию на 11 часов перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что очередей на выезд из Украины нет ни на одном пункте пропуска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Евросоюз прекратил финансирование проектов по развитию контрольно-пропускных пунктов на западной границе Украины.