Затоплены дома, повреждены мосты. В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды на Прикарпатье, фото

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1 / 4 В ряде районов Прикарпатья после дождя были затоплены дома и повреждены мосты (dsns.gov.ua)

Спасатели откачали сотни кубометров воды, отметили в ведомстве.

В ряде районов Ивано-Франковской области (Прикарпатье) в результате выпадения дождя, местами очень сильного, в четверг, 28 июня, были подтоплены 202 жилых дома, помещения предприятий, административные здания, приусадебные участки, 35 гектаров сельскохозяйственные угодья.

Повреждено 14 километров дорог местного значения и три моста, соединяющих сельские дороги с частными приусадебными участками, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативной информации на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенковском, Долинском, Снятинском районах… в Ивано-Франковске", — отметили в ведомстве.

К проведению работ по откачке воды были привлечены 13 единиц техники и 58 человек личного состава подразделений Управления ГСЧС в области, они откачали более 700 кубометров жидкости. Частично подтопленными остаются отдельные подвальные помещения жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Украине 29-30 июня из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в десяти областях были обесточены 384 населенных пункта, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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