"Затрамбовали в автобусы, увезли на подвал". Журналист рассказал, как встречали пленных в "ДНР"

Людей, которых из "серой зоны" везли на автозаках, в "ДНР" даже никто не встречал.

Боевиков не радушно встретили в ОРДЛО Reuters

На оккупированном Донбассе боевики не очень радушно встретили пленных, которых Украина отпустила во время обмена, состоявшегося накануне

Люди из списка террористов по обмену заложниками по возвращении в ОРДЛО очутились "на подвале", написал на своей странице в Facebook сочувствующий боевикам на Донбассе журналист Максим Равреба.

По его словам, людей, которых из "серой зоны" везли на автозаках, даже никто не встречал.

"Наших пленных никто не встречал, наших пленных затрамбовали в автобусы, увезли в Донецк, не дали встретиться с родственниками, поместили (на подвал) в гостиницу, под охрану, где их будут мурыжить проверками особисты. Но это только начало. Потом или полная жопа в "ДНР-ЛНР", где ситуация с работой не самая лучшая. Или в РФ — на жесточайшие мытарства по подвалам ФМС. Подчеркиваю, что в РФ они вообще нахер никому не упали", — написал Равреба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала переговоры о новом этапе обмена пленными.