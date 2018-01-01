"Завалили морги работой". В Сети рассказали о мощном ударе ВСУ по боевикам

Информация была опубликована в соцсети Facebook.
Однако украинские военнослужащие открыли ответный огонь, в результате чего их противники понесли заметные потери. Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook военный блогер и волонтер Виктория Руденко.
"Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои. Но в основном мы работали в ответ на любой выстрел. Макаки этой ночи получили хорошо, наших ребят это, конечно, не вернет, но все равно приятно, что работников ОРДЛОвских моргов работой завалили. В горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного "Урала"", – написала она.
Напомним, ранее волонтер рассказала, как воины ООС всыпали диверсантам боевиков, а также опубликовала фото плененного бойцами ВСУ на Донбассе террориста.
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