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"Завалили морги работой". В Сети рассказали о мощном ударе ВСУ по боевикам

Сегодня, 11:22

Информация была опубликована в соцсети Facebook.

Боец ВСУ
Иллюстративное фото УНИАН
Боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" в ночь с субботы на воскресенья, с 28 на 29 июля, массированно обстреливали позиции бойцов ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе.

Однако украинские военнослужащие открыли ответный огонь, в результате чего их противники понесли заметные потери. Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook военный блогер и волонтер Виктория Руденко.

"Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои. Но в основном мы работали в ответ на любой выстрел. Макаки этой ночи получили хорошо, наших ребят это, конечно, не вернет, но все равно приятно, что работников ОРДЛОвских моргов работой завалили. В горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного "Урала"", – написала она.

Боец ВСУ 2
УНИАН

Напомним, ранее волонтер рассказала, как воины ООС всыпали диверсантам боевиков, а также опубликовала фото плененного бойцами ВСУ на Донбассе террориста.

 

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Теги:  
бойцы, ВСУ, волонтер, Виктория Руденко, Facebook, боевики, морги, Горловка
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