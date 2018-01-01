Завсегдатаи элитных ресторанов. Стали известны факты об избивших Найема кавказцах

По информации СМИ, отец мажоров проживает в Швейцарии.

Участники нападения на Найема ранее вели в столице роскошный образ жизни Фото: коллаж InfoResist

Подозреваемые в избиении народного депутата от БПП Мустафы Найема 19-летний Ахмед и 28-летний Магомед Саитовы являются постоянными клиентами фешенебельных киевских ресторанов "Караван", "Ишак" и некоторых других, а также часто делают покупки в ТРЦ "Арена-сити".

"Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что отца подозреваемых зовут Абубакар Саитов.

По данным издания, семья является представителями чеченской диаспоры Украины, однако отец братьев-злоумышленников постоянно живет в Женеве.

Близкий к семье источник сообщает, что отец пришел в негодовании в связи с инцидентом и намерен наказать наследников.

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан.

Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину.

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