Завсегдатаи элитных ресторанов. Стали известны факты об избивших Найема кавказцах

По информации СМИ, отец мажоров проживает в Швейцарии.
"Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что отца подозреваемых зовут Абубакар Саитов.
По данным издания, семья является представителями чеченской диаспоры Украины, однако отец братьев-злоумышленников постоянно живет в Женеве.
Близкий к семье источник сообщает, что отец пришел в негодовании в связи с инцидентом и намерен наказать наследников.
Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан.
Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину.
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