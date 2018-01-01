Зайцева вышла из СИЗО: виновницу смертельного ДТП увидели на улице

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1 / 3 Зайцеву заметили на улице без наручников (Фото: Facebook/Харьков City)

В прокуратуре подтвердили, что арестантку возили в больницу.

На территории харьковской клинической больницы №5 заметили девушку, похожую на Алену Зайцеву.

"Нежданчик по-харьковски! Сегодня к моей знакомой в ЦКБ 5 привозили...узнали кого??? Уже не знают, что этой Зайцевой написать, чтоб её оправдать", - сказано в сообщении паблика Харьков City в Facebook.

На опубликованных фото видно, как одиозная виновница масштабного смертельного ДТП сидит на лавочке рядом с женщинами. Одна из них одета в служебную форму, все остальные - в гражданском. На улице Зайцева находилась без наручников.

В прокуратуре подтвердили, что Зайцеву вывозили в ЦКБ №5 на обследование, а сейчас она якобы снова находится в СИЗО.

Напомним, в Харькове сотрудники полиции остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний Василий Зайцев, брат скандально известной Алены Зайцевой.

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