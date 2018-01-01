Земельный скандал на Киевщине: "свободовцы" избили главу сельсовета — СМИ

Активисты угрожали присутствовавшим на заседании сельсовета, а когда спикер призвал их к порядку, затеяли драку.

На Киевщине избили главу сельсовета Фото: Обозреватель

В селе Подгорцы Киевской области , во время очередной сессии сельского совета, группа людей спортивной внешности во главе с депутатами от "Свободы" сорвали заседание и избили председателя сельсовета Сергея Кравченко.

В инциденте участвовал экс-депутат Верховной Рады Эдуард Леонов, а также действующие депутаты Обуховского районного совета Алексей Гридько и Киевского областного совета Игорь Сабий – все они представители ВО "Свобода".

Приехавшие люди в спортивной одежде угрожали присутствовавшим на заседании, а когда спикер призвал их к порядку, затеяли драку, пишет "Обозреватель".

"Свободовцы" и их группа поддержки требовали отменить решение об изменении генплана села. Леонов утверждает, что под строительство выделили землю на торфяном болоте, на что сельский голова Сергей Кравченко заявил: "Это участки частных владельцев, желающих использовать их под другое целевое назначение. Сельский совет этому не препятствовал. Где здесь нарушения?".

"Год назад, во время общественного обсуждения генплана, под сельсовет также свозили титушек, которые пытались сорвать мероприятие. Тогда они были без опознавательных знаков", – рассказала заместитель сельского головы.

"Обозреватель" со ссылкой на сотрудников сельсовета пишет, что против строительства выступают представители коттеджного поселка "Золотые ворота", в селе называют его "городком миллионеров", где "проживают в основном чиновники, судьи, экс-прокуроры".

В зал сельсовета вызвали полицию, которая составила протокол, глава Подгорцев уехал в больницу фиксировать побои, представители потерпевших передали полицейским фото- и видеозаписи инцидента.

Депутаты местных советов сел Подгорцы, Романков и Креничи объединены под руководством Подгорцевского сельского совета, они утверждают, что изменения в генплан нужны, чтобы решить проблему с нехваткой школ, детских садов, школы искусств, спортивного комплекса и других объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве жестоко избили журналиста.

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