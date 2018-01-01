"Жадность погубила". На Буковине у семьи отобрали субсидию из-за покупки iPhone и Macbook

Члены семейства потратив сотни тысяч гривен на гаджеты Apple, ничтоже сумняшеся, решили сэкономить на оплате "коммуналки".

В Черновицкой области семья была лишена субсидии из-за приобретения гаджетов корпорации Apple на общую сумму в 189 тысяч гривен.

С таким заявлением в четверг, 19 апреля, выступили представители Департамента социальной защиты населения Черновицкой ОГА.

Согласно обнародованным данным, в начале апреля нынешнего года в регион поступила рассылка от Минфина, которая касалась предоставления семьям адресных субсидий по оплате жилья и услуг ЖКХ. В ней было указано, что одна из таких семей (из Заставновского района) приобрела товары корпорации Apple на общую сумму 189 тысяч гривен – смартфоны iPhone 6S и 7 plus, ноутбук Macbook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабмин Украины упорно отстаивает идею монетизации субсидий.