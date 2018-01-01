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"Жалкий ход". В МИД Украины прореагировали на превращение россиянами захвата Крыма в госпраздник

Сегодня, 15:54

Позицию озвучил глава ведомства Павел Климкин.

Климкин
Павел Климкин УНИАН
Глава внешнеполитического украинского ведомства Павел Климкин в развернутом виде прокомментировал принятие российским парламентом закона, провозгласившего 19 апреля праздником − "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)".

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – написал "главный украинский дипломат" в сервисе микроблогов Twitter.

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Twitter

Напомним, соответствующий законопроект о празднике по поводу захвата Крыма Российской империей 24 июля принят депутатами Госдумы РФ (нижней палаты парламента), а 28 июля − Советом Федерации (верхней палаты парламента).

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Теги:  
Павел Климкин, Twitter, микроблоги, Россия, Крым, полуостров, депутаты, Госдума, Совет Федерации
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