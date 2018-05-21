Жара и резкое похолодание. Народный синоптик спрогнозировал погоду на конец весны

В Украине с 29 мая будет около +30 градусов, утверждает эксперт.
В конце последнего месяца весны — "с 27 по 29 мая вновь просчитывается резкое похолодание с очень обильными дождями", рассказал эксперт "Апострофу".
"… Эти осадки вновь понизят температуру. С 29 мая температура вновь вырастет: дневные показатели на уровне 28-29 градусов выше нуля", — добавил собеседник.
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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