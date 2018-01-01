Жара не отступает: синоптики рассказали, где в Украине ожидаются дожди с грозами

В Киеве днем возможен кратковременный дождь и гроза.

В Украине ожидается жаркая погода

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 21 июля в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

При этом температура ночью будет от +14 до 19°С, на побережье морей до +22°С. Днем +23...+28°С, в южных и восточных областях местами +30...+32°С,

– сообщают синоптики.

В то же время в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18°С, а днем +25...+27°С.

Прогноз погоды на 21 июля meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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