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Жара не отступает: синоптики рассказали, где в Украине ожидаются дожди с грозами

Сегодня, 08:59

В Киеве днем возможен кратковременный дождь и гроза.

жара
В Украине ожидается жаркая погода
По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 21 июля в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

При этом температура ночью будет от +14 до 19°С, на побережье морей до +22°С. Днем +23...+28°С, в южных и восточных областях местами +30...+32°С,
– сообщают синоптики.

В то же время в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18°С, а днем +25...+27°С.

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Прогноз погоды на 21 июля meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Погода, снег, синоптики, Гидрометцентр
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