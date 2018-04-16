"Жду новой крови". Луценко рассказал, как пройдет обновление "кадров" прокуратуры

Информацию генпрокурор озвучил перед украинскими журналистами.

Юрий Луценко Фото: Facebook / Юрий Луценко

На протяжении ближайшего года планируется заполнить более 300 вакансий в местных прокуратурах Украины по новому принципу избрания кандидатов.

С таким заявлением в понедельник, 16 апреля, выступил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко.

"Я ожидаю новой крови, заходящей в прокуратуру. Потому что это первый раз, когда абсолютное большинство – почти 80%, люди не из системы", – цитирует его "Украинская правда".

По словам Луценко, на данный момент в прокуратурах наличествуют 330 вакансий на 307 слушателей академии, которые должны через год, сразу после окончания учебы, стать местными прокурорами.

Кроме того, генпрокурор рассказал о том, что уровень зарплат местных прокуроров будет отсчитываться от 13 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Луценко предупредил украинцев о новом Голодоморе в случае переворота в стране.