Жебривский ради украинской поместной церкви готов сменить вероисповедание

Чиновник заявил о намерении стать православным верующим.
В эфире телеканала Эспрессо он заявил, что ради поддержания новой украинской церкви готов сменить католическое вероисповедание на православное.
"Утверждение единой украинской поместной церкви является важным и для Донецкой области, и для Луганщины ... И я подумаю о переходе в православие в случае утверждения такой православной церкви", – сказал чиновник.
Жербивский подчеркнул, что он и его семья сейчас придерживаются всех традиций и канонов католической церкви.
"Я римо-католик, так как на 8/10 я – украинец польского происхождения. На Житомирщине такое случается. Поэтому я за отцов-прадедов – римо-католик", – добавил он.
Напомним, новость об автокефалии объявил президент Петр Порошенко на встрече с председателями фракций Рады.
Как ранее сообщалось, стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей.
Политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.