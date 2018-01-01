Жебривский: Украина может платить пенсии на оккупированной территории Донбасса через Красный Крест

По словам чиновника, пока механизм выплат найден не был.

Жебривский рассказал о возможности выплаты пенсий на Донбассе DW

Глава Донецкой области Павел Жебривский заявил, что украинское правительство согласиться начислять пенсионные выплаты гражданам Украины, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса, если этот процесс возьмет под свой контроль Красный Крест.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - сказал он в интервью DW.

По словам чиновника, сейчас сложность заключается в отсутствии украинских банков на захваченной территории страны и идентификации личности получателя.

"Но как по-другому? На той территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив ли этот человек или нет? Есть ли банковская карта, или отобрали боевики?" - отметил Жебривский.

Глава области сообщил, что около 300-350 тысяч человек в Донецкой области не получают украинские пенсии, в том числе те, кто физически не имеет возможности передвигаться.

Напомним, ранее Жебривский заявлял, что на оккупированную территорию Донбасса за последний месяц въехали порядка 100 российских снайперов.