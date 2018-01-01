Жена Лукьяненко назвала причину смерти легендарного диссидента

Супруга отмечает, что украинский политик не смог побороть последствия инсульта.

Лукьяненко не смог преодолеть последствия инсульта УНИАН

Известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер 7 июля от последствий перенесенного ранее инсульта.

Как говорится в сюжете ТСН, жена знаменитого украинца Надежда Лукьяненко созналась, что ранее он перенес лейкоз. После борьбы раком крови у Лукьяненко были проблемы с тромбами и лейкоцитами.

Супруга Героя Украины рассказала, что он попал в Феофанию с последствиями инсульта, которые организм перебороть уже не смог. У него также началось воспаление легких.

Напомним, 89-летний Левко Лукьяненко умер в столичной больнице после резкого ухудшения самочувствия.

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