Жена Россошанского допускает, что он мог "повесить" на себя убийство Ноздровской

Юрий Россошанский напрасно принес себя в жертву, считает его жена Ольга.

Ольга Россошанская strana.ua

Арестованный по подозрению в убийстве Ирины Ноздровской Юрий Россошанский мог заключить сделку полицией и оговорить себя в обмен на амнистию для своего сына Дмитрия.

Супруга Юрия Россошанского Ольга считает, что ее муж сознательно принял такое решение, чтобы добиться освобождения своего сына Дмитрия путем судебных тяжб они не смогли.

"Юра напрасно принес себя в жертву. Сейчас полицейским выгодно свалить на мужа всю вину (мол, быстро раскрыли такое громкое дело) и они могут пообещать все что угодно. А потом забудут о своих словах. И будут мои мужчины сидеть в тюрьме до бесконечности", — заявила Ольга Россошанская в интервью strana.ua.

В то же время она предположила, что убийство Ноздровской может быть связано с ее политической деятельностью.

"Ира давно работала с народными депутатами, много знала и возможно перешла кому-то дорогу. Да и характер у нее был, мягко говоря, сложный. Мне, например, все время хочется кричать: прекратите, уже наконец травить мою семью! Но мы люди в возрасте, многое повидали и пережили. Для нас это - не повод ее убивать. И я считаю, что человек на самом деле совершивший это жуткое преступление должен быть наказан", — подчеркнула Россошанская.

Она также рассказала хронологию событий в день убийства Ноздровской 29 декабря.

"Около 14 часов дня к нам пришел сват и я накрыла стол. Мы втроем немного выпили. Потом Юра пошел провожать свата и вернулся около 18-ти часов. Я отправилась в дом, готовиться к Новому году. А муж остался в летней кухне, где частенько ночевал. Около часа ночи я ему позвонила и попросила принести "зарядку" для телефона (просто не люблю ночью ходить по двору) и он принес. Так что я уверена - муж никуда не уходил. Меня очень задели слова заместителя министра внутренних дел Вячеслава Аброськина. Он упрекнул нас во лжи. Мол, супруги спят в одной кровати и перезваниваются. И даже не подумал о том, что в нашем возрасте людям требуется личное пространство", — добавила жена Россошанского.

Юрий Россошанский (справа) с детьми strana.ua

Напомним, ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, выразила сомнения в том, что Юрий Россошанский является настоящим убийцей.