Боевики умерли от отравления алкоголем, произведенным на территории оккупированных районов Донбасса.
Боевики умерли от отравления алкоголем, произведенным на территории оккупированных районов Донбасса, написал журналист Алексей Чибисов в своем блоге для сайта "24".
Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и "дэнээровцы" в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках, отметил журналист.
По его словам, статистика убитых гражданской женой главаря "ДНР" Захарченко "очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ".
Напомним, ранее сообщалось, что "ДНР" начала "торговую войну" с "ЛНР".