"Жертва психологического насилия". В "Миротворце" рассказали о малолетнем боевике, фото

Ребенок пополнил "чистилище" организации.

На захваченной части Донбасса ребенка превратили в малолетнего боевика myrotvorets.center

На захваченной части Донбасса 13-летний Максим Глусенко стал малолетним боевиком, он попал в "чистилище" организации "Миротворец"

Мальчик стал жертвой "психологического насилия", говорится на сайте организации.

"Действием российской пропаганды превращен в малолетнего боевика. Дата рождения: 26.08.2004", — отмечается в сообщении.

На захваченной части Донбасса ребенка превратили в малолетнего боевика myrotvorets.center

На захваченной части Донбасса ребенка превратили в малолетнего боевика Скриншот с сайта myrotvorets.center

Напомним, в ноябре 2017 года сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев говорил "Главреду", что на востоке Украины в захваченных Ровеньках и Горловке боевики учат детей воевать в лагерях, официальная легенда их существования — военно-патриотическое воспитание молодежи.

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