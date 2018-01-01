"Жертва психологического насилия". В "Миротворце" рассказали о малолетнем боевике, фото

Ребенок пополнил "чистилище" организации.
Мальчик стал жертвой "психологического насилия", говорится на сайте организации.
"Действием российской пропаганды превращен в малолетнего боевика. Дата рождения: 26.08.2004", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ноябре 2017 года сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев говорил "Главреду", что на востоке Украины в захваченных Ровеньках и Горловке боевики учат детей воевать в лагерях, официальная легенда их существования — военно-патриотическое воспитание молодежи.
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