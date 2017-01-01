Жителей "ДНР" медленно, но уверенно накрывает нищета: жизнь — хоть вешайся

20-летняя девушка о своем будущем в "ДНР" предпочитает не думать.

Разрушенній Донбасс, иллюстрация.

Четвертый год в "ДНР" люди живут в разбитых домах, хоронят погибших соседей, а мододежь не видит никаких перспектив на будущее, пишет Сегодня.

"Нас можно спрашивать не "Как вы живете?", а "Как вы выживаете?" Правда, я не знаю, что сказать… Чудом, наверное. Если зарплату в 3000 рублей (1470 грн) задерживают на три месяца, а работать заставляют почти каждый день – как выживать?" – говорит Алина Шевченко, которая работает на железной дороге, живет в частном доме под Макеевкой.

По ее словам, о своем будущем она предпочитает не думать.

"Живу с мамой и тремя младшими братьями. Мама домохозяйка, братья в школе учатся, заканчивают. Живем на мою зарплату и пособия. Конечно, не хватает и вынуждены экономить буквально на всем. Я не думаю о покупке нового платья или сапог, все заработанное уходит на еду, – рассказала девушка. – Какое будущее? День прожили – уже хорошо".

"Мы испытали на себе все ужасы этой войны: и в погребе сидели, когда были обстрелы, и соседей погибших хоронили… Братья в школу месяц не ходили, мы боялись их из дома выпускать. Сколько раз было такое, что в доме вообще ни кусочка хлеба не было. А к соседям постоянно ходить и просить стыдно! На работу я поесть с собой уже давно не беру, все оставляю дома, братьям. Знаете, как я устала от этой нищеты, от войны, от того что живу, наверное, хуже всех! У нас на работе таких молодых, как я, нет, в основном все пожилые, даже пенсионеры. У них и зарплаты и пенсии, им легче, а мне хоть вешайся, – плачет Алина. – Мы остались одни, никому не нужные, никого наша судьба не волнует", — говорит она.

В 2014 году дом, где живет Алина со своими родными, попал под сильнейший обстрел и остался без крыши и без стекол. Комнаты уцелели, а окна семья затянула несколькими слоями полиэтиленовой пленки, потому что на новые не удалось наскрести ни копейки, пишет издание.

"Никто из новых "властей" к нам не приходил, акт на восстановление дома не составлял, как будто нас вообще не существует. Новые окна стоят как три мои зарплаты, откуда взять денег? Все попытки найти помощь в администрациях были пустыми. У нас еще и дом на бабушку оформлен, а, чтобы сделать ремонт за счет города или получить компенсацию, надо быть собственником жилья. Нам сказали "15 тысяч рублей (7300 грн) – и делаем переоформление за два дня" Да откуда у нас такие деньги?" – с горечью говорит девушка.

Ранее "Главред" писал о том, как в оккупированных городах Донбасса обманутые жители прозревают с каждым днем от "процветания" в самопровозглашенных республиках.