Жителей оккупированной части Донбасса массово вербуют на войну в Сирии - разведка

По данным сотрудников Главного управления разведки Минобороны, вербовщики российских ЧВК, развернули в ОРДЛО бурную деятельность.
Такое заявление, ссылаясь на данные разведки Главного управления разведки, сделал спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его словам, предпочтение вербовщики отдают кандидатам, которые имеют боевой опыт и хотя бы базовую подготовку по одной из военно-учетных специальностей.
Однако, несмотря на обещания стабильного социального пакета и высокой зарплаты, желающих воевать в Сирии в рядах ЧВК среди жителей Донбасса оказалось немного.
"Информация о значительных потерях среди российских наемников в Сирии в феврале этого года побуждает отказываться от предложений этих агентств, в том числе и так называемых ветеранов Донбасса и военнослужащих российско-оккупационных войск", - заявил Гуцуляк.
Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Россия будет мстить за убийство наемников "Вагнера" в Сирии.