Жителям оккупированного Луганска отключили холодную воду - СМИ

По словам горожан, ранее вода поступала по графику в разных районах.

30 января воды в Луганске не стало вовсе Lg-News.net

Во временни захваченном боевиками "ЛНР" Луганске во вторник, 30 января, отключили подачук холодной воды из-за "набежавшего" долга в размере 170 млн гривен.

Такую информацию обнародовал портал LIGA.net, ссылаясь на собственные источники среди горожан.

По их словам, ранее вода поступала по графику в разных районах Луганска, но не более двух-трех часов в день, утром и вечером. Это позволяло запасать ее в тазах и бутылках.

Однако 30 января воды не стало вовсе.

Позднее факт отключения подтвердил пресс-секретарь "Луганского энергетического объединения" Евгений Наседкин подтвердил информацию об отключении воды в Луганске.

"Сегодня отключили. Причина - долги Попаснянского водоканала", - сказал он.

По данным Наседкина словам, долг у водоканала перед "ЛЭО" растет с июля 2015-го и достиг показателя в 170 млн гривен.

Нпомним, ранее СМИ рассказали, как в Луганске сторонники Украины встречали Новый год.