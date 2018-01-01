Украинцам предложили купить плюшевого "великого вождя" Адольфа Гитлера: фото

За мягкую игрушку просили 40 гривен.

Адольф Гитлер Reuters

Во Львове горожанин выставил на продажу через портал объявлений OLX мягкую вязаную игрушку, изобравшую немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

"Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера", — говорилось в описании товара.

Выставивший игрушку на продажу львовянин, зарегистрированный на сайте под ником Владимир Православный, хотел выручить за б/у плюшевого Гитлера 40 гривен.

Вскоре объявление было удалено с портала, однако его копия осталась в кэше поисковика Google.

OlX

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове депутат от партии "Свобода" поздравила Гитлера с Днем рождения, а также о том, что возле скандинавских берегов обнаружили подлодку немецкого диктатора.

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