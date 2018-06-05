"Жлобский язык". В Кропивницком депутаты отказались выступать на украинском

Депутаты в Кропивницком заявили, что чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском.

Заседание Подольского районного совета Кропивницкого ugorod.kr.ua

В Кропивницком во вторник, 5 июня, проходило заседание 21-й сессии Подольского районного совета, которое завершилось языковым скандалом.

Перед депутатским корпусом выступила депутат от ВО "Свобода" Елена Яцун, которая зачитала обращение от группы депутатов Верховной Рады относительно принятия Антиолигархического пакета коренных преобразований, передает "Утренний город".

После зачтения к ней обратился с уточнениями депутат от "Оппоблока" Александр Пустовой, который заявил о том, что юридически неправильно называть государство Россию Московией и кто такие депутаты Подольского совета, чтобы решать такие глобальные вопросы.

Сам Пустовой выступал на русском. Елена Яцун ответила, что депутаты районного совета являются представителями общины и имеют право требовать справедливости для своих избирателей.

Присутствующая на сессии депутат Фортечного районного в г. Кропивницком совета Елена Скочко с места заметила депутату от "Оппоблока" о том, что он должен выступать на государственном языке, а не на языке оккупанта. На что некоторые народные избранники начали возмущаться: "Русский язык понимает каждый!".

В ответ Скочко отметила, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На что депутат от "Батькивщины" Андрей Силивейстров высказался: "Это жлобский язык, все разговаривают одно слово так, одно — так". И все же Александр Пустовой перешел на украинский.

Напомним, ранее писательница Лариса Ницой устроила скандал в СБУ из-за русского языка.

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