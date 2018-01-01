"Жми врага лайком". Журналист подверг критике "рекламу страницы Порошенко" в Facebook

Дубинский показал якобы рекламный пост страницы президента в соцсети.
В рекламе надпись нанесена на фото украинского танка, свидетельствует снимок, опубликованный Дибунским в соцсети.
"Если человек идиот — то это надолго", — прокомментировал рекламу журналист.
Ранее Александр Дубинский утверждал, что Петр Порошенко лично ведет страницу в Facebook под ником Peter Lions и проанализировал перепосты с этого аккаунта, в которых упоминается лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.
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