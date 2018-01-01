Сегодня, 10:57 RSS

"Жми врага лайком". Журналист подверг критике "рекламу страницы Порошенко" в Facebook

Сегодня, 09:52

Дубинский показал якобы рекламный пост страницы президента в соцсети.

порошенко кланяется
Журналист сообщил, что в рекламе страницы Петра Порошенко в Facebook призывают "жать врага лайком"
Журналист Александр Дубинский сообщил, что в социальной сети Facebook появилась реклама страницы президента Петра Порошенко, в которой призывают — "Жми врага лайком".

В рекламе надпись нанесена на фото украинского танка, свидетельствует снимок, опубликованный Дибунским в соцсети.

"Если человек идиот — то это надолго", — прокомментировал рекламу журналист.

3333
Журналист сообщил, что в рекламе страницы Петра Порошенко в Facebook призывают "жать врага лайком" Скриншот с facebook.com/dubinskyi

Ранее Александр Дубинский утверждал, что Петр Порошенко лично ведет страницу в Facebook под ником Peter Lions и проанализировал перепосты с этого аккаунта, в которых упоминается лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Александр Дубинский, Петр Порошенко, реклама, Facebook
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности