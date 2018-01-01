Журналист назвал убийство Бабченко "кристальным международным террористическим"

Убитый ни с чем не был связан, кроме своей журналистской деятельности, подчеркнул Муждабаев.

Айдер Муждабаев назвал убийство Аркадия Бабченко кристальным международным террористическим

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является кристальным международным террористическим, политическим заказным.

В преступлении "нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий был не связан ни с чем, кроме своей журналистской деятельности", рассказал аналитик в эфире телеканала "112 Украина".

"Знаю со слов его жены Оли, которая мне позвонила сразу, как только машина скорой уехала, Аркадий был еще жив. Со слов полиции, было два или три выстрела в спину", — добавил собеседник.

Муждабаев подчеркнул, что журналист "был убит уже внутри квартиры". "То есть, за ним следили, видимо, вслед за ним вошли в открытую дверь и убили внутри. Сейчас она дает показания, я до сих пор не могу с ней увидеться", — добавил Муждабаев.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.

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