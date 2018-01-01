Журналист о выборах в Украине в 2019-м: добра не будет

Самое плохое для нашей страны то, что в ней нет законов, которые работают, полагает Гордон.
На будущих выборах "добра не будет", рассказал ведущий во время чата на "Главреде".
По словам собеседника, "самое страшное и плохое для Украины — это отсутствие правил игры, то есть законов, которые работают, выполняются, и за невыполнение которых люди отвечают тюремными сроками".
"А фигура не имеет значения, потому что мы же видим, что в Соединенных Штатах Америки тоже не идеальный президент (Дональд Трамп — Ред.), и тоже выбор был между далеко не идеальными кандидатами. Тем не менее, система сдержек и противовесов и американские законы так работают, что навредить своей стране президент не в состоянии", — добавил он.
Гость подчеркнул, что "от персоналий зависит очень много, но вопрос, прежде всего, в системе". "В наших условиях вопрос системы зависит только от первого лица", — заявил журналист.
"Если будет политическая воля первого лица, как была у Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили — Ред.) в Грузии — будет система и будут результаты. Не будет такой воли — не будет ни системы, ни результатов", — полагает Гордон.
Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой говорил, что выборы в Украине контролируются Кремлем через спецслужбы РФ и экономические инструменты. Политик утверждал, что власти России вполне устраивает нынешнее положение нестабильности в украинском государстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram