Журналист о выборах в Украине в 2019-м: добра не будет

Самое плохое для нашей страны то, что в ней нет законов, которые работают, полагает Гордон.

Дмитрий Гордон полагает, что в Украине в 2019-м на выборах добра не будет УНИАН

Известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон считает, что в 2019-м году в Украине во время президентских выборов граждане будут выбирать не из двух зол, зол будет намного больше.

На будущих выборах "добра не будет", рассказал ведущий во время чата на "Главреде".

По словам собеседника, "самое страшное и плохое для Украины — это отсутствие правил игры, то есть законов, которые работают, выполняются, и за невыполнение которых люди отвечают тюремными сроками".

"А фигура не имеет значения, потому что мы же видим, что в Соединенных Штатах Америки тоже не идеальный президент (Дональд Трамп — Ред.), и тоже выбор был между далеко не идеальными кандидатами. Тем не менее, система сдержек и противовесов и американские законы так работают, что навредить своей стране президент не в состоянии", — добавил он.

Гость подчеркнул, что "от персоналий зависит очень много, но вопрос, прежде всего, в системе". "В наших условиях вопрос системы зависит только от первого лица", — заявил журналист.

"Если будет политическая воля первого лица, как была у Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили — Ред.) в Грузии — будет система и будут результаты. Не будет такой воли — не будет ни системы, ни результатов", — полагает Гордон.

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой говорил, что выборы в Украине контролируются Кремлем через спецслужбы РФ и экономические инструменты. Политик утверждал, что власти России вполне устраивает нынешнее положение нестабильности в украинском государстве.

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