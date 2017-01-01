Журналист сказал, когда главарю ДНР грозит отстранение

На экс-главаре "ЛНР" поставили крест задолго до отстранения, отметил Казанский.

Александр Захарченко может перестать быть главой “ДНР” после отстранения его кума от кураторства республикой, отметил журналист REUTERS

Главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко могут сместить после отстранения помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова от кураторства республиками.

Лидер террористов — кум помощника российского лидера, на разных фото с массовых мероприятий их можно увидеть вместе, рассказал журналист Денис Казанский сайту телеканала "24".

"К примеру, на открытие памятника боевикам в Ростове-на-Дону. Плотницкого (экс-главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий — Ред.) не пригласили. Он давно уже был изгоем, и на нем поставили крест задолго до отстранения. Но если Суркова отстранят от кураторства "Д/ЛНР", то тогда могут сместить и Захарченко", — отметил собеседник.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а новым главарем псевдореспублики стал ее бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.

До начала конфликта на Донбассе нынешний лидер боевиков работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.