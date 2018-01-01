Журналиста российского телеканала "Дождь" пустили в Украину после гарантий Найема

Ранее пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию Украины.

Алексей Коростелев попал на курсы в Киев Фото: Вконтакте/Алексей Коростелев

Корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, которому ранее отказали во въезде в Украину, впустили в Киев после письма депутата Рады, бывшего журналиста Мустафы Найема в погранслужбу.

"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве со 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны после окончания курса расследовательской журналистики OPEN Media Hub", - приводится текст письма на сайте телеканала.

Ранее "Дождь" заявил, что Коростелева не пустили в Украину, куда он ехал для участия в тренинге по журналистским расследованиям. По данным канала, пограничная служба Украины выдала Коростелеву соответствующий документ, в котором говорилось, что корреспондент не подтвердил цель поездки в страну, а также наличие достаточного количества денег. В документе также говорилось, что у Коростелева нет приглашения от организаторов тренинга.

Россиянин утверждал, что приглашение у него действительно отсутствует, однако расходы по его поездке организаторы взяли на себя.

Уточняется, что Коростелев провел в киевском аэропорту десять часов.

Как ранее сообщалось, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал, как сейчас он живет, после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства.

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