Журналистка ТСН написала книгу о войне на Востоке

Наталья Нагорная издаст свою первую книгу.

Специальный корреспондент Телевизионной службы новостей канала 1+1 Наталья Нагорная уже вскоре презентует свою первую авторскую книгу - "Повернутися з війни".

Издание состоит из четырех частей, в каждой из которых идет повествование от имени разных людей. Все истории проиллюстрированы тематическими авторскими рисунками Натальи Нагорной в жанре наивного искусства. По замыслу автора, свои страхи и радости цветными мелками рисует девочка Саша, свои переживания углем на Донбассе передает ее отец-военный Александр, а тонкой пастой изображает свои мысли мама Яся. В этих историях появляется и кот Сопун - один из тех фронтовых донбасских четвероногих, которые спасают солдат от холода и обстрелов, а затем вместе с ними возвращаются с войны. Не все герои этой книги успели родиться, но даже на них эти страшные события уже повлияли.

"Ни одна книга не объяснит нам, почему держать автомат иногда легче, чем держать в руках телефон, который не отвечает. Ведь солдатам рассказывают, как воевать, но почему-то не пишут, как прекратить и жить дальше потом. Без призраков, воспоминаний и ночных кошмаров, - рассказывает о своей первой книге Наталья Нагорная. - Эта книга на самом деле не о войне. В ней нет героев, побед и подвигов, но жизнь, любовь и ожидания. Война - лишь случайность для этих людей, только фон их событий. Книга появилась на свет, потому что мы не имеем права на отчаяние".

Книга "Повернутися з війни" выходит в печать благодаря усилиям издательства "ДІПА", которое в последнее время обращает внимание именно на качественную военную прозу. Первый тираж составит 1500 экземпляров. Презентация книги состоится 28 апреля в Музее истории Украины во Второй мировой войне, где сейчас проходит выставка, посвященная российско-украинской войне, созданная совместно с журналистами ТСН. Купить книгу можно уже сейчас по ссылке.

Напомним, Наталья Нагорная стала первой женщиной в редакции ТСН, которая поехала в зону АТО и с первых дней войны на Востоке Украины работает на передовой. Она снимала сюжеты о семьях бойцов, раненых, пострадавших, погибших. Самые яркие впечатления последних четырех лет журналистка собрала в книге "Повернутися з війни". Журналистка также является соавтором книг "Війна очима ТСН", "Незалежність очима ТСН".