Журналистка утверждает, что обнаружила "московский след" в минометах "Молот"

Завод, на котором делались стволы для минометов, через цепочку посредников принадлежит российским компаниям, заявляет Решетилова.

Стволы для "Молотов" делались на принадлежащем россиянам заводе, утверждает Решетилова

Стволы для минометов "Молот", которые унесли жизни как минимум десятка украинских военных из-за постоянных разрывов , и лоббирование производства которых приписывается нардепу Сергею Пашинскому, который в 2015-2016 курировал "Укроборонпром", производятся на заводе, выгодополучателями которого являются российские компании.

Об этом заявила волонтер и правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

"Контрольным пакетом акций СКМЗ, по крайней мере по состоянию на 2016 год, владел сын бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка Сергей. Не напрямую, конечно, а через оффшорную прокладку Ganado Trade, INC. И именно через этот оффшор, а также через бенефициара, некую Людмилу Ульященко, СКМЗ связан с другим краматорским предприятием "Энергомашспецсталь", которое принадлежит "Росатому", - объяснила она.

Активистка отметила - основными получателями выгоды от указанной "оффшорной прокладки" являются компании, зарегистрированные в столице РФ.

Масла в огонь подливают и местные жители - в комментариях они утверждают, что Старокраматорский машиностроительный завод во время обстрелов никогда не трогали террористы, считая его "своим".

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