Журналисты провели рейд нелегальными игорными заведениями

Игорный бизнес часто прикрывается вывесками легальных лотерейных операторов.

пишет Еспресо.

Журналисты Еспресо вместе с представителями оператора МСЛ отправились в рейд по киевским отделениям, и выявили ряд нарушений.

Так, в первом пункте рейда - игорном заведении на Чоколовском бульваре выяснилось, что, хотя точка работает под видом официальной, таковой на самом деле, не является.

"Здесь написано, что по указанному адресу находится пункт продажи государственной лотереи Г.С.Л, что не соответствует действительности. Поскольку такой точки ООО "М.С.Л" и другие распространители ООО "М.С.Л" по указанному адресу не открывали, и такая точка на данный момент не функционирует", - заявляет юрист компании Владислав Юхименко.

По словам журналиста, как только они зашли в помещение, игровая картинка превратилась в стартовую страницу Интернет-поисковика. По факту нарушений в данном заведении оперативная группа составила протокол.

Во втором пункте рейда история повторилась.

"Опять же вывески национального бренда, который никакого отношения к этой точке тоже не имеет. Снова вызов полиции, следственно-оперативной группы и составления протокола. В обоих случаях следователи заявили, что оба дела будут внесены в Единый реестр досудебных расследований", - пишут журналисты.

По словам вице-президент компании "М.С.Л." Евгения Власенко, случаи, когда игорный бизнес прикрывается вывесками легальных лотерейных операторов - не единичны.

По всей стране, согласно данным Власенко, нелегально работает около 2000 заведений. "Мы сейчас имеем возможность проводить аудит и мониторинг этой ситуации по всей стране. И такие данные поступают постоянно и обновляются. Поэтому далее будет сотрудничество нашей компании с органами власти на то чтобы навести порядок в этой сфере", - говорит представитель компании.

Напомним, государство до сих пор не может урегулировать лотерейный рынок. Профильный законопроект Верховная Рада провалила. А лицензионные условия осуществления лотерейной деятельности, разработанные Минфином, был жестко раскритикован рядом государственных органов.

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