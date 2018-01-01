"Журнашлюшки и суки". Люди из "группы поддержки" Савченко устроили скандал в суде

По словам журналистки Ирины Ромалийской, "фанаты" нардепа заметно отличились на фронте словесной агрессии.

Люди из своеобразной группы поддержки внефракционного депутата Рады Надежды Савченко отличились словесной агрессией в здании Шевченковского райсуда столицы Украины, который во вторник, 15 мая, рассматривал ей продление нынешней меры пресечения.

"Постоянно кричат. Хамят. Оскорбляют журналистов. Едят в зале суда. Толкаются. Ведут себя отвратительно", – такое сообщение опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Ирина Ромалийская, опубликовав и фотоснимки членов "группы поддержки".

Кроме того, у некоторых из сторонников нардепа при себе оказались удостоверения журналистов.

"Продажные проститутки", "журнашлюшки", "суки", – это самое малое, что мы слышим о себе из этих уст. Сегодня к поливанию грязью журналистов присоединилась и мама Надежды Савченко – Мария Ивановна. Противно это все", – подытожила Ромалийская.

К слову, на одном из предыдущих заседаний Шевченковского райсуда Надежда Савченко заявила о том, что не может позволить себе платных адвокатов, и, чтобы избежать накопления семейных долгов, отказывается от сотрудничества со всеми ними.

Напомним, депутата Рады подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Сразу же политик объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить ее за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжиСавченко прерывала голодовку.

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