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Жуткое ДТП на Николаевщине: бус протаранил фуру, погибли пятеро, еще 12 госпитализированы

Сегодня, 08:18
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1 / 3 На Николаевщине бус протаранил фуру (@UA.National.Police.Nikolaev)

Микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией следовал по маршруту "Одесса-Гомель".

В пятницу рано утром, 20 июля, в Николаевской области на трассе Киев-Одесса неподалеку от пгт Кривое Озеро произошло ДТП, в результате которого погибли пятеро человек, еще 12 госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, рейсовый микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией врезался в грузовик, стоявший с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Устанавливаются данные потерпевших.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье в ДТП погибли четыре человека.

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Теги:  
ДТП, Николаевщина, погибшие, пострадавшие, фура, микроавтобус
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