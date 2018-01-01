Жуткое ДТП в Кривом Роге: число жертв снова возросло — СМИ

Число жертв ДТП достигло 11 человек.

Возросло число жертв ДТП в Кривом Роге dp.dsns.gov.ua

В ночь на воскресенье, 29 апреля, количество погибших в резонансной аварии в Кровом Роге снова возросло.

Скончался еще один пассажир маршрутки, которая 17 апреля попала в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО, сообщает "Первый Криворожский".

Таким образом число жертв ДТП достигло 11 человек.

Сейчас в больнице до сих пор находятся пострадавшие в результате аварии, в частности в реанимации остается один человек.

В то же время отмечается, что некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса.

Суд уже арестовал водителя иномарки без права на внесение залога.

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