"Зима окончательно, бебебе, растаяла, но еще будут заморозки": прогноз погоды от Натальи Диденко

Осадки в Украине не прогнозируются.

В среду, 4 апреля, прогноз погоды обещает теплую погоду по всей территории Украины. Однако заморозки еще будут.

"Все! Зима окончательно, бебебе, растаяла. И хотя еще будут заморозки, которые, между прочим, случаются в Украине вплоть до начала июня, все равно, вот это солнце и градусы, которые начинают прогревать после холодной ночи утренний воздух и наши носы, поют во все горло за шторкой в своем весеннем душе, когда просто хорошо, потому что ты вернулся домой", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, 4 апреля в Украине будет теплым:

на западе – до +17-22 градуса;

на севере – до +12-17 градусов, в Сумской области – +10-13 градусов;

в центре – до +14-19 градусов;

на востоке столбики термометров покажут +9-13 градусов;

на юге – +9-12 градусов из-за соседства с пока еще холодными морями.

"Ближайшей ночью холодновато, 0+5 градусов, на востоке от -3 до +3 градусов", – предупредила синоптик.

Осадки в Украине не прогнозируются, синоптик обещает, что будет много солнца. "Разве что утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснит. Кому надо – ветер южный, умеренный. Ночью и утром дымки добавят красоты еще сероватой природе", – резюмировала Диденко.

Погода в Киеве 4 апреля

В Киеве столбик термометра будет показывать +16-18 градусов.

Погода в Украине на 4 апреля от Укргидрометцентра

Малооблачную погоду в Украине 4 апреля и дальнейшее потепление обещает и Укргидрометцентр. По его данным, в Украину в ближайшие сутки продолжит поступать теплый воздух с юго-запада Европы.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, в восточных и Сумской областях 0-3 градусов мороза. Днем ожидается 13-18 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье – до 21 градуса.

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Ранее синоптик рассказала о потеплении в Украине, добавив, что "Пасха обещает быть прекрасной".