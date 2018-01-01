"Зима окончательно, бебебе, растаяла, но еще будут заморозки": прогноз погоды от Натальи Диденко

Осадки в Украине не прогнозируются.
"Все! Зима окончательно, бебебе, растаяла. И хотя еще будут заморозки, которые, между прочим, случаются в Украине вплоть до начала июня, все равно, вот это солнце и градусы, которые начинают прогревать после холодной ночи утренний воздух и наши носы, поют во все горло за шторкой в своем весеннем душе, когда просто хорошо, потому что ты вернулся домой", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, 4 апреля в Украине будет теплым:
"Ближайшей ночью холодновато, 0+5 градусов, на востоке от -3 до +3 градусов", – предупредила синоптик.
Осадки в Украине не прогнозируются, синоптик обещает, что будет много солнца. "Разве что утром в северных областях немного прикроет небо облаками, но потом снова прояснит. Кому надо – ветер южный, умеренный. Ночью и утром дымки добавят красоты еще сероватой природе", – резюмировала Диденко.
Погода в Киеве 4 апреля
В Киеве столбик термометра будет показывать +16-18 градусов.
Погода в Украине на 4 апреля от Укргидрометцентра
Малооблачную погоду в Украине 4 апреля и дальнейшее потепление обещает и Укргидрометцентр. По его данным, в Украину в ближайшие сутки продолжит поступать теплый воздух с юго-запада Европы.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, в восточных и Сумской областях 0-3 градусов мороза. Днем ожидается 13-18 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье – до 21 градуса.
Ранее синоптик рассказала о потеплении в Украине, добавив, что "Пасха обещает быть прекрасной".