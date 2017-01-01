Тело расчленили и сняли кожу. Сеть возмущена и напугана зверским убийством в Киеве

Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить — это был мужчина или женщина, говорит киевлянка.

Тело убитого человека нашли в лесу. facebook.com/KyivOperativ

В лесу Дарницкого района Киева нашли расчлененное тело человека, убитого накануне Нового года.

Об этом говорится на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

По словам женщины, которая проживает в этом районе, полицейские обратились к жителям близлежащего к лесу дома с вопросами о пропаже знакомых. Для опознания полицейские показали фото.

"Потому что в лесу, который возле нашего дома, нашли тело, которое не могут опознать. Точнее, куски тела. Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить — это был мужчина или женщина", — говорит женщина.

"Объяснив, что это кусок руки, на котором находится татуировка, попросили присмотреться и вспомнить, нет ли у кого подобной. Рассмотрев, я поняла, что кожа жертвы снята, так как этот кусок тела был натянут на обычную бутылку (ради фото)", — добавила киевлянка.

Она подчеркнула, что татуировка была ей не знакома.

В Сети пользователи возмущены и напуганы жутким случаем.

"Що робиться який кошмар, так людину на куски порізати, це тільки точно самі жорстокі можуть зробити. Який кошмар. Жах", — пишет Камила Залевская.

"Нужны жесточайшие наказания со стороны органов. Нужны репрессии заключенных. Тогда будет порядок. Скоро вообще трупы будут валяться по улицам и кататься в общественном транспорте", — отметил Игорь Биленко.

"Как стремно жить становится... Интересно, это сейчас люди такими двинутыми стали, или просто раньше подобное от СМИ скрывали?", — пишет Ксения Веремеенко-Звягинцева.

"В такие моменты жаль, что отменили смертную казнь", — пишет Svetlana Symovych.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвой девушку с татуировкой кошки на груди.