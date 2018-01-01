1,5 миллиона в день, трактор и вертолет: сколько заработал Михалков в 2017 году

Декларация артиста растянулась на 56 листов.
Декларация артиста растянулась на 56 листов. Как пишет "Комсомольская правда", Михалков задекларировал:
Кроме того, согласно документу, у режиссера есть пять машиномест, трактор МТЗ-82 и вертолет RA-05797.
Сам Михалков не смог прокомментировать изданию информацию о своих доходах и владениях. Однако журналисты отметили, что он числится совладельцем и учредителем десятков компаний, которые занимаются в том числе кинопроизводством, разработкой программного обеспечения, обработкой алмазов и лесозаготовками.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал свою декларацию: доходы от аренды недвижимости, продажи земли и депозитов. Общая сумма начисленного дохода главы правительства в 2017 году составила 17,1 млн грн.
Также президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 года. За прошлый год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен дохода.
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