Миллион долларов за пост: названы самые высокооплачиваемые звезды Instagram

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продает посты по $ 750 тыс.

Кайли Дженнер

20-летняя американская модель и предприниматель Кайли Дженнер. Рекламный пост в ее аккаунте стоит $ 1 млн. На Дженнер подписаны 111 млн человек.

Самой высокооплачиваемой звездой Instagram на сегодня является

К настоящему времени ей удалось заработать $ 900 млн, пишет Hopper HQ.

Вторую строчку rich list заняла певица Селена Гомес - пост в ее Instagram стоит $ 800 тыс. За ней следует португальский футболист Криштиану Роналду. Нападающий туринского "Ювентуса" продает посты по $ 750 тыс.

Среди самых дорогих звезд соцсети также оказались модель Ким Кардашьян, певица Бейонсе Ноулз, Джастин Бибер и футболист Неймар.

Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных артистов 2018 года.

Первую строчку списка из 50 групп и исполнителей занял ирландский коллектив U2, с начала года заработавший $ 54,4 миллиона. При этом группа стала лидером подобного рейтинга в 2017 году. На втором месте - американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. Он заработал $ 52,2 миллиона. Замыкает тройку Metallica с доходом в $ 43,2 миллиона.

В рейтинг также вошли Бруно Марс, Леди Гага, Guns N' Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, Red Hot Chili Peppers и Пол Маккартни.

В июне журнал Forbes публиковал список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. По данным Forbes, суммарный доход 30-летнего аргентинца за 2017 год составил $ 111 млн. Из них $ 84 млн он заработал в "Барселоне", остальное - благодаря рекламным контрактам.

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