Сегодня, 18:20 RSS

11 беременных женщин в пустыне под палящим солнцем: как проходили сьемки скандального клипа Лободы

Сегодня, 16:53

Певица стала автором идеи и режиссером видео.

Светлана Лобода
Певица стала режиссером видео Фото: starhit.ru
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, более шести часов снимала скандальное видео на новую песню SuperStar в калифорнийской пустыне. В процессе были задействованы 10 беременных актрис.

"Светлана просто хотела показать, что даже буквально за две недели до родов каждая женщина может почувствовать себя суперзвездой, а танцы, если для этого нет медицинских противопоказаний, очень полезны в период беременности", - передает "СтарХит", ссылаясь на источник на съемочной площадке.

Светлана Лобода
Лобода контролировала весь процесс сьемок Фото: starhit.ru

Источник также развеял догадки фанатов – мол, все актрисы, в том числе и Лобода снимались с накладными животами. Как оказалось, все девушки в видео – беременны, и они успешно родили к моменту выхода тизера.

Светлана Лобода
Артистка и еще 10 беременных женщин устроили зажигательные танцы Фото: starhit.ru

"В ролике снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети. Светлана проявила максимальную заботу о девушках, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов. Процесс проходил достаточно легко, актрисы чувствовали себя отлично, кстати, к моменту выхода тизера, все девушки стали мамами очаровательных малышей", - рассказал один из участников съемочного процесса.

Напомним, Лобода рожала в звездной клинике Cedars-Sinai Medical Center, в которой рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Бритни Спирс.

Имя новорожденной малышки не разглашается. Также имя возлюбленного артистка скрывает. Отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее тизер нового клипа Лободы проскочил в тренды YouTube.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Светлана Лобода, клип, тизер, видео
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности