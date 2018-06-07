11 беременных женщин в пустыне под палящим солнцем: как проходили сьемки скандального клипа Лободы

Певица стала автором идеи и режиссером видео.

Певица стала режиссером видео Фото: starhit.ru

"Светлана просто хотела показать, что даже буквально за две недели до родов каждая женщина может почувствовать себя суперзвездой, а танцы, если для этого нет медицинских противопоказаний, очень полезны в период беременности", - передает "СтарХит", ссылаясь на источник на съемочной площадке.

Лобода контролировала весь процесс сьемок Фото: starhit.ru

Источник также развеял догадки фанатов – мол, все актрисы, в том числе и Лобода снимались с накладными животами. Как оказалось, все девушки в видео – беременны, и они успешно родили к моменту выхода тизера.

Артистка и еще 10 беременных женщин устроили зажигательные танцы Фото: starhit.ru

"В ролике снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети. Светлана проявила максимальную заботу о девушках, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов. Процесс проходил достаточно легко, актрисы чувствовали себя отлично, кстати, к моменту выхода тизера, все девушки стали мамами очаровательных малышей", - рассказал один из участников съемочного процесса.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 7 Июн 2018 в 5:45 PDT

Напомним, Лобода рожала в звездной клинике Cedars-Sinai Medical Center, в которой рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Бритни Спирс.

Имя новорожденной малышки не разглашается. Также имя возлюбленного артистка скрывает. Отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее тизер нового клипа Лободы проскочил в тренды YouTube.

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