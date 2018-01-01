"11 лет не говорит ни слова": Анастасия Волочкова показала отца, и рассказала о беде в семье

Юрия Волочкова парализовало после инсульта.

Анастасия Волочкова показала отца instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова впервые за долгое время показала фото с отцом Юрией Волочковым, и рассказала о семейной трагедии.

На своей странице в Instagram она поделилась историей о том, что 11 лет назад ее отец пережил инсульт, из-за этого он потерял возможность разговаривать, кроме того, парализована его правая сторона.

"Мои дорогие... Сегодня моему папе исполняется 71 год... Из них он 11 лет не говорит ни слова.. После инсульта.. Хотя, ему сто процентов есть, что сказать... Да и правая сторона парализована. А ведь он держал в руке ракетку, которой приносил Славу России... И на баяне играл... Папа спортсмен. Чемпион СССР по настольному теннису. И профессиональный тренер сборной России. Еду в Питер к нему в этот день. Еле успела на поезд. Бежала по вагонам. Но я знала, что мне надо успеть! И успела. Берегите своих близких и себя", - написала Волочкова.

Анастасия Волочкова и ее отец Юрий Волочков instagram.com/volochkova_art

Балерина похвасталась, что заказала отцу большой торт, который украшают съедобные теннисные шарики и ракетка.

"Папа гордится моими достижениями! А я - им! Чемпион СССР по настольному теннису Юрий Волочков. И я счастлива, что и моя дочь носит эту фамилию", - отметила балерина.

Анастасия Волочкова приготовила отцу сюрприз в виде необычного торта instagram.com/volochkova_art

Эти фото собрали множество положительных отзывов от подписчиков Волочковой, и отметили схожесть между ними.

"Папина дочка", "Папа держится молодцом", "Настенька, понятно теперь в кого Вы такая красавица! Какой папа у Вас красивый! Такие светлые и добрые глаза! Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни!", - писали юзеры.

Ранее фото Анастасии Волочковой из храма привело в ярость фанатов.

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