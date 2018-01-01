Сегодня, 19:21 RSS

12-летняя дочь Волочковой постебалась над Бузовой

Сегодня, 17:47

Ариадна сравнила пение Бузовой с криками гусей.

Волочкова
Волочкова удалила видео, но пользователи сети сохранили его и выложили на всеобщее обозрение volochkova_art/instagram
12-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна пошутила над российской телеведущей, певицей и участницей проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой.

Видео балерина опубликовала на своей странице в Instagram, однако через некоторое время его удалила.

В ролике, который длятся 15 секунд, Волочкова и ее дочь подходят к гусям, которые находились на территории комплекса, где отдыхало семейство. Птицы начали громко кричать и хлопать крыльями.

На что Ариадна сказала, что это Бузова, и напела песню артистки "Мало половин".

Не смотря на то, что видео Волочкова удалила, оно успело разлететься на просторах интернета. 

Ранее Волочкова возмутила подписчиков своим бесстыдством.
Теги:  
Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Ариадна Волочкова, видео
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...