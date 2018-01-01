"13 причин почему": за бойни в техасской школе отложили выход нового сезона сериала

Причиной послужил сюжет второго сезона.

Премьеру "13 причин почему" отложили.

После бойни в школе города Санта-Фе , где погибли 10 человек (9 учеников и учительница), американская развлекательная компания Netflix отменила премьеру сериала "13 причин почему" в Лос-Анджелесе.

Причиной послужил сюжет нового, второго, сезона: один из героев сериала планирует устроить стрельбу в школе.

По сообщению The Hollywood Reporter, представители стримингового сервиса заявили: "Наши сердца связаны с жертвами стрельбы в средней школе Санта-Фе и со всеми жертвами насилия с применением оружия. В свете сегодняшней трагедии мы отменяем мероприятие".

Тем не менее, новые серии уже доступны на сайте Netflix и появились с русским дубляжом на сайтах онлайн-кинотеатров.

"13 причин почему", 2 сезон: сюжет

Второй сезон станет продолжением книги Джея Эшера. Он состоит из 13 серий.

Сюжет сосредоточится на судебном разбирательстве по иску, который родители главной героини, покончившей с собой в первом сезоне, подали против школы, узнав, что психолог не обратил внимания или же проигнорировал суицидальные мысли, появившиеся у их дочери.

Напомним, 19 мая произошла новая стрельба в американской школе, есть жертвы. Трагедия случилась на церемонии вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств в округе Клейтон (штат Джорджия).

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