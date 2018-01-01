150-килограммовая модель Тесс Холлидей показала обнаженный снимок из ванной: фото

Девушка продемонстрировала гибкость, несмотря на лишние килограммы.

Тесс Холлидей - поклонница эпатажа и экспериментов Фото: Instagram/Тесс Холлидей

33-летняя Тесс Холлидей , которую называют самой полной plus-size моделью в мире, шокировала пользователей Сети очередной откровенной фотографией.

"Когда вы весь день на встречах, а вечером возвращаетесь домой и решаете принять приятную расслабляющую ванну до того, как начнется хаос... Но потом ваш малыш видит, что вы заходите в ванную комнату, и кричит, пока вы не позволите ему покупаться вместе с вами. Все бы ничего, но у меня есть татуировка на ноге, которую нельзя мочить. Хоть я и толстая, но еще какая гибкая!" – подписала пышная красавица снимок в Instagram.

Холлидей продемонстрировала свою вечернюю ванну вместе с маленьким сыном Боуи. На снимке она сидит в воде полностью обнаженная, едва прикрыв интимные места, закинув ногу с татуировкой на бортик ванной.

Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Напомним, ранее известная своими революционными взглядами относительно веса и внешности женщин plus-size модель Тесс Холлидей полностью обнажилась перед объективом фотоаппарата.

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